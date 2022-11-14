Данилов объяснил усиление границы с Беларусью: Там начнется такое, что мало кто может вообразить 4 14.11.2022, 21:20

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Алексей Данилов

Украина усиливает границу с Беларусью, ориентируясь на пример Польши.

Украина усиливает границу с Беларусью, ориентируясь на пример Польши, поскольку существуют вопросы безопасности в отношении беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда поляки и Европа построили границы, кроме того, что это с точки зрения военной безопасности, есть еще вопросы безопасности беженцев. Когда они в большом количестве начнут бежать из РФ и Беларуси на территорию цивилизованных стран — это только вопрос времени», - заявил Данилов.

По его словам, в РФ в ближайшее время может начаться такое, что мало кто сможет себе представить.

«То, что наша страна является евросообществом, отрабатывает такие же границы, как сделали поляки, работа началась, будет продолжаться», - добавил секретарь СНБО.

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