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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине, которые должна выплатить Россия

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  • 14.11.2022, 21:50
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине, которые должна выплатить Россия

Режим Лукашенко голосовал против резолюции.

Генеральная ассамблея ООН 14 ноября большинством голосов приняла проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России.

«За» проголосовали 94 страны. Против были 14 государств, еще 73 воздержались.

Среди голосовавших против проекта резолюции о репарациях – Россия, Беларусь, Сирия, Иран, Зимбабве, Куба, Эритрея, Китай.

Согласно документу, Москва, в частности, должна будет выплатить репарации в пользу Украины. Резолюция предполагает создание реестра ущерба, причиненного Россией в результате развязанной ею войны.

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