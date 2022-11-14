ВСУ освободили больше 50% территорий, захваченных Россией с 24 февраля 2 14.11.2022, 22:10

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Карта.

Вооруженные Силы нашей страны уже деоккупировали почти 78 тыс. км своей территории, которую страна-агрессор захватила после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Об этом информируют OSInt-аналитики проекта Def Мon.

По расчетам экспертов, после зачистки правого берега Днепра ВСУ уже освободили 52,5% земель, оккупированных с февраля 2022-го.

Под российской оккупацией остается почти 71 тыс. км, которые РФ успела захватить после 24 февраля. В эту территорию входят села Очаковской общины на Кинбурнском полуострове Николаевской области, левобережная часть Херсонской области, часть Запорожской области, некоторые населенные пункты на Харьковщине и территорий Донбасса.

Всего под российской оккупацией, включая т.н. «ЛНР"/"ДНР» и АР Крым, остается около 120 тыс км, что составляет 20% территории Украины.

Силы обороны в ходе контрнаступления освободили 39% всех оккупированных территорий.

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