Помощник Байдена возьмет под личный контроль дело политзаключенной Полины Шарендо-Понасюк 1 14.11.2022, 22:28

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Полина Шарендо-Панасюк

Роберт Бершинский пообещал приложить все усилия для освобождения узницы режима.

Специальный помощник президента США Джо Байдена Роберт Бершинский, являющийся также старшим директором по вопросам демократии и прав человека в Совете национальной безопасности при президенте США, находясь с визитом в Вильнюсе встретился активистами, правозащитниками и родственниками политзаключенных.

Во время встречи активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо рассказал о своей жене Полине Шарендо-Панасюк и других активистах, которые находятся в заложниках у диктатора.

Также Андрей Шарендо призвал США усилить санкции против режима Лукашенко и ужесточить его изоляцию.

В свою очередь Роберт Бершинский заверил, что берет под личный контроль судьбу политзаключенной Полине Шаредо-Панасюк, и что Белый дом будет далее прилагать все усилия для освобождения всех узников режима.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк более двух лет находится в заключении в тяжелейших условиях.

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