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Минфин США расширил санкции против России

  • 14.11.2022, 22:30
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Минфин США расширил санкции против России

В новый санкционный список попали 28 российских компаний и 14 физлиц.

Министерство финансов США расширило санкции против России. Под ограничения попали 28 российских компаний и 14 физлиц. Обновленный список 14 ноября опубликовала пресс-служба министерства.

«В ответ на неспровоцированную войну Москвы против Украины Соединенные Штаты будут продолжать нарушать российские цепочки военных поставок и возлагать большие расходы на пособников президента Путина, а также на всех тех, кто поддерживает жестокость России по отношению к своему соседу», – говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкина, опубликованном на сайте Госдепа.

В список попали члены семьи российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова – сын Саид Керимов, дочери Гульнара и Амина Керимовы и жена Фируза Керимова. Кроме того, под ограничения попал главный финансовый посредник Керимова Нариман Гаджиев и компания, связанная с ним. Также Минфин внес в список четыре французские компании по недвижимости, принадлежащие Гульнаре Керимовой. В списках также фигурируют российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, бывший руководитель инвестиционной компании Керимова, и семь ассоциированных компаний.

Также Минфин внес в список две расположенные в Швейцарии холдинговые компании, связанные с уже находящимся под санкциями Андреем Гурьевым, соратником президента РФ Владимира Путина и бывшим российским сенатором.

Компании, которые попали под санкции, являются финансовыми посредниками или помощниками в российской цепочке военной поставок, отметило Associated Press.

«Соединенные Штаты продолжат пресекать попытки России уклониться от международных санкций, чтобы финансировать свою военную машину», – сказано в сообщении Госдепа.

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