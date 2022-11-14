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NASAMS начали охранять небо Украины

  • 14.11.2022, 22:37
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NASAMS начали охранять небо Украины

Их усилят ЗРК Avenger.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в строю и охраняют небо над Украиной. Украинскую противовоздушную оборону также усилят американские самоходные ЗРК Avenger. Об этом рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «Укринформ» на своем Telegram-канале в понедельник, 14 ноября.

«Avenger, которые нам поставили американские партнеры, имеют собственный радар, могут эффективно работать сразу восемью ракетами Stinger на их базе, которые являются чрезвычайно мобильными», - рассказал он.

По его словам, Avenger начнут работать совместно с комплексами NASAMS и немецкими IRIS-T в «едином информационном поле» - это усилит боевые возможности Украины.

Игнат отметил также, что полученная ранее немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уничтожила 100% целей.

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