Режим Лукашенко отправил «на модернизацию» в РФ танки 10 14.11.2022, 22:49

4,260

За октябрь из Беларуси в РФ отправили почти сотню Т-72.

В течение октября режим Лукашенко по железной дороге доставил в Россию 98 танков Т-72А, 40 единиц полностью комплектных БМП-2 и 20 разукомплектованных (без башен) машин этого типа, а также 53 грузовика «Урал». Об этом сообщил канал «Сообщества железнодорожников Беларуси». По состоянию на 14 ноября, говорится в сообщении, вывоз техники приостановлен.

Официально белорусская пропаганда отрицает факт передачи военной техники РФ и заявляет, что техника отправляется в РФ на модернизацию.

В то же время Госкомвоенпром Беларуси заявил о скором запуске модернизации танков для Вооруженных сил республики. Так, Глава Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в интервью государственному телевидению рассказал о модернизации белорусских танков, в том числе танке Т-72БМЭ.

«Очень много успешных проектов (модернизации старой техники), испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, по моему мнению, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы будем серийно модернизировать эти изделия в пользу Вооруженных Сил Республики Беларусь», – заявил он.

Таким образом, получается, что Беларусь отправляет на модернизацию в РФ танки, которые успешно модернизирует предприятие в самой Беларуси.

При этом никаких сообщений о работах по модернизации белорусских танков Т-72 в РФ на сегодняшний день нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».