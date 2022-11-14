Беларусь попала в топ-20 стран с наибольшим количеством подозрительных почетных консулов 2 14.11.2022, 23:15

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Среди них — «кошельки» Лукашенко и бизнесмены, заработавшие свои деньги на связях с его режимом.

Беларусь в топ-20 стран с наибольшим количеством подозрительных почётных консулов. Среди них — «кошельки» Александра Лукашенко и бизнесмены, заработавшие свои деньги на связях с его режимом. Это следует из расследования, которое провел Международный консорциум журналистов-расследователей (среди других его партнёров над проектом работал и Белорусский расследовательский центр).

В итоговом списке 551 действующий и бывший почетный консул, попавший в скандальные истории или даже ставший фигурантом уголовных дел. На практике они нередко используют свой статус для личного обогащения, уклонения от правоохранительных органов и продвижения политических планов. В расследовании упоминаются такие деятели, как Александр Шакутин (почетный консул Бангладеш), Александр Зайцев (почетный консул Замбии), Сергей Тетерин (почетный консул Грузии) и другие.

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