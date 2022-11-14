Как ВСУ преодолевают «зубы дракона» россиян 14.11.2022, 23:27

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Видеофакт.

Украинских военных не останавливают размещенные вдоль линии обороны русских так называемые «зубы дракона» - пирамидальные бетонные препятствия для продвижения противника.

На отснятых бойцами кадрах видно, как танк ВСУ наезжает на противотанковые «пирамиды», но преодолевает их без проблем.

Конструкции «зубы дракона» были отправлены для подготовки оборонительных укреплений РФ в оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей еще в октябре. Эти противотанковые бетонные пирады широко применялись во Второй мировой.

Одновременно с этим главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявлял о возведении так называемой «линии Вагнера» на востоке Украины.

В британской разведке объясняли, что таким образом Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за пределами ее нынешней линии фронта, вероятно, чтобы предотвратить любые внезапные продвижения украинских сил в случае прорыва.

Известно, что к производству этих «пирамид» россияне привлекли работу нескольких заводов в Мариуполе.

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