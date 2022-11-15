Зеленский после визита в Херсон побывал в Николаеве
- 15.11.2022, 1:59
Президент Украины посетил гуманитарный штаб.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области посетил в Николаеве гуманитарный штаб, сообщает 14 ноября официальный сайт главы государства.
Отмечается, что действующий при ОВА гуманитарный штаб с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям, распределив более четырех млн тонн гуманитарной помощи.
Пресс-служба Зеленского добавила, что населению Николаевской области регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, теплую одежду, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.
«Гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, три тонны средств гигиены», – говорится в сообщении.
В Офисе президента Украины рассказали, что из Николаевской области в Херсон уже была передана машина скорой медицинской помощи, более шести тонн медикаментов, включая инсулин и другие важные лекарства.