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Зеленский после визита в Херсон побывал в Николаеве

  • 15.11.2022, 1:59
Зеленский после визита в Херсон побывал в Николаеве
Владимир Зеленский

Президент Украины посетил гуманитарный штаб.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Николаевскую области посетил в Николаеве гуманитарный штаб, сообщает 14 ноября официальный сайт главы государства.

Отмечается, что действующий при ОВА гуманитарный штаб с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям, распределив более четырех млн тонн гуманитарной помощи.

Пресс-служба Зеленского добавила, что населению Николаевской области регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, теплую одежду, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.

«Гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 тонн продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, три тонны средств гигиены», – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины рассказали, что из Николаевской области в Херсон уже была передана машина скорой медицинской помощи, более шести тонн медикаментов, включая инсулин и другие важные лекарства.

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