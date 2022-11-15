ВСУ показали, как ликвидировали оккупантов во время освобождения Херсонской области 15.11.2022, 4:41

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Украинские военные минометным огнем уничтожили взводный опорный пункт оккупантов в Херсонской области. Это происходило во время активной фазы по освобождению правобережной части региона.

Об этом сообщает страница ВМС ВС Украины.

«То пулеметное «гнездо» оккупантского ВОПа донимало наших военным, поэтому морпехи огнем 120 мм калибра просто сожгли вражеские позиции», - говорится в сообщении.

Военные успешно атаковали позиции врага во время контрнаступательной операции ВСУ в Херсонской области.

Как отмечается, это была работа минометчиков 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

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