закрыть
15 ноября 2022, вторник, 8:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы

  • 15.11.2022, 8:04
  • 2,858
В Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы

О взрывах сообщили местные жители.

Вечером 14 ноября в Голой Пристани в Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает «Суспильне».

О взрывах сообщили местные жители.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня «Град».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко