В Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы
- 15.11.2022, 8:04
- 2,858
О взрывах сообщили местные жители.
Вечером 14 ноября в Голой Пристани в Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом сообщает «Суспильне».
О взрывах сообщили местные жители.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня «Град».