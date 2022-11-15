В Голой Пристани Херсонской области прогремели взрывы 15.11.2022, 8:04

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О взрывах сообщили местные жители.

Вечером 14 ноября в Голой Пристани в Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщает «Суспильне».

О взрывах сообщили местные жители.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в оккупированных Олешках и Голой Пристани регулярно раздается стрельба из автоматического оружия, а также была уничтожена батарея реактивных систем залпового огня «Град».

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