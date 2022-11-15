Возле Москвы полыхает серьезный пожар 3 15.11.2022, 8:09

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Сложность уже достигла третьего ранга.

На территории Подольского электромеханического завода (бывшего завода «Зингер») в Подольске Московской области России 14 ноября произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе российских пожарных.

В настоящее время на его территории работает Подольский электромеханический завод, где выпускаются электрогидравлические и гидравлические системы, которые используются и для военных нужд.

Персонал вроде бы успел самостоятельно покинуть здание до прибытия на место происшествия экстренных служб. Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Подмосковью, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:44. К тушению привлечены 28 единиц техники и 90 человек.

Проведена эвакуация сотрудников завода.

«Спасен один человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — сообщили в пресс-службе российского МЧС.

Агентство отмечает, что на территории завода пожары происходили в 2015, 2018, 2019 годах и два возгорания в 2020 году. На предприятии выпускаются электрогидравлические и гидравлические системы, в том числе для военной техники.

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