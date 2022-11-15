Медведев устроил истерику после решения Генассамблеи ООН о репарациях 5 15.11.2022, 8:12

8,364

Дмитрий Медведев

Фото: Anadolu Agency

Россия должна выплатить репарации Украине.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился истерикой после того, как Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от России выплатить репарации Украине. Он выдал, что страны Запада хотят обеспечить юридическую основу для изъятия российских активов в пользу нашего государства.

Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. Представителей западных государств он традиционно назвал «англосаксами», изъятие активов РФ – «воровством», а их арест политик считает незаконным.

«Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», – также заявил Медведев.

Он раскритиковал ООН, заявив, что принятие данной резолюции – это «начало агонии» организации как главного международного института по примирению. Замглавы российского Совбеза также попытался запугать международное сообщество.

«Конец (ООН – Ред.) будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций»…» – написал он.

Напомним: 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует, чтобы страна-агрессор Россия выплатила Украине репарации. За это решение проголосовали 94 государства.

Против выступили представители 14 стран, еще 73 воздержались.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».