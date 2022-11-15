ВСУ уничтожили состав и технику россиян на левом берегу Днепра под Херсоном 15.11.2022, 8:14

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Среди прочего ликвидированы С-300 и ЗРК «Тор-М2».

В понедельник, 14 ноября, на южном участке фронта украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач, уничтожив пусковую установку С-300, ЗРК «Тор-М2» и три единицы бронетехники.

Об этом сообщает ОК «Юг».

Так, россияне завершают перегруппировку войск на левом берегу Днепра, продолжают обустройство рубежей обороны, ведут ракетно-артиллерийский огонь по украинским позициям и мирным населенным пунктам, атакуют дронами-камикадзе и ведут плотную воздушную разведку. За день в воздухе было зафиксировано до 40 дронов разной модификации.

«Среди дня четырьмя ударными дронами типа «Ланцет» атакованы направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе. Более 30 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также тяжелой артиллерии выпущено в течение дня по Никопольскому району», - сообщили в ОК «Юг».

В Мировской общине от обстрела пострадали десять жилых домов, пять хозяйственных построек, линии газо- и электросети. В Марганецкой общине повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие. Также россияне обстреляли Очаков из Кинбурнской косы.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 50 огневых задач, атаковав дислокацию вражеских подразделений, места сосредоточения вооружения и техники, а также склад с боеприпасами в Олешках.

«Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и трех единиц автобронетехники. Остальные потери врага доразведываются», - отметили в ОК «Юг».

Корабельная группировка вражеского флота состоит из десяти кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами «Калибр».

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