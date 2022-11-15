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Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине

  • 15.11.2022, 8:18
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Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине
Си Цзиньпин

Глава Китая провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Индонезии.

Председатель КНР Си Цзиньпин, обсуждая ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии, заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ведения ядерной войны.

Об этом сообщает BBC.

До это в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.

Президент Байден поднял вопросы жестокой войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия.

Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

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