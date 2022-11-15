Российские военные массово бегут из Олешек на левом берегу Днепра
- 15.11.2022, 8:24
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ВСУ вплотную подошли к городу.
Бежавшие из Херсона в город Олешки российские военные продолжают «эвакуацию».
Судя по сообщениям из Офиса президента Украины и городского головы Олешек Вооруженные Силы Украины вплотную подошли к городу, который находится на левом берегу Днепра, сообщает dialog.ua.
Российская пропаганда косвенно подтверждает успехи ВСУ. По данным так называемого «военкора» Readovka Григория Березецкого, оккупанты бегут из Олешек.
В кадр попали несколько автобусов, в которых якобы выезжают российские военные и местные жители.