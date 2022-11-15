ВСУ поймали в ловушку войска РФ под Угледаром 15.11.2022, 8:35

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Российские военные заблокированы в районе Павловки.

Ходаковский бьет тревогу, у оккупантов потери Штурмовая авиация ВСУ накрывает позиции российских военных, которые фактически попали в ловушку украинской армии под Угледаром, передает dialog.ua.

Российская армия угодила в капкан ВСУ в районе Павловки на Угледарском направление фронта, где после штурма украинских позиций российские военные оказались заблокированы.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные якобы полностью взяли под контроль Павловку, однако полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале бьет тревогу и заявляет про ловушку от ВСУ.

По его словам, ВСУ уже применили по находящимся в населенном пункте российским военным штурмовую авиацию, в результате удара которой у российских военных есть погибшие.

Ходаковский заявляет, что заблокированные в Павловке подразделения ВС РФ фактически попали в ловушку украинской армии.

Военные эксперты отмечают, что Павловка по отношению к Угледару находится в низине, давая возможность артиллерии ВСУ легко работать по российским военным в селе.

«Она в очень удобном месте находится - в низине по отношению к Угледару. Стратегически важное место для упокоя там еще нескольких сотен российских морпехов», - отмечают пользователи соцсетей.

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