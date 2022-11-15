Путина могут принести в «сакральную жертву» Александр Левченко, «Обозреватель»

15.11.2022, 8:41

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Глава РФ пожинает то, что сам посеял.

Русская православная церковь (РПЦ) с начала российской инвазии в Украину 24 февраля благословила русский народ на войну против Украины. Московский патриарх Кирилл уже начал награждать посмертно своих священников, пришедших вместе с армией страны-агрессора на чужую землю и потому погибающих как завоеватели, часто оставаясь лежать в полях, куда российская сторона даже не желает прибыть за посмертными останками своих солдат. Русские солдаты погибают практически как скот. Вели себя как неандертальцы, так и закончили свою жизнь без прощения, на густо политой человеческой кровью украинской земле.

Протоиерей РПЦ Михаил Васильев пришел без приглашения вместе с неандертальским войском на тысячелетние украинские огнища. Здесь бесславно и погиб. Чтобы как-то исправить ситуацию, московский патриарх Кирилл, который называл украинский народ слугами сатаны, решил наградить своего служителя, призывавшего убивать украинцев, церковным отличием. Так тот и ушел в вечность, где будет гореть в аду, но с наградой РПЦ.

После начала российской агрессии большое количество приходов вышли из-под юрисдикции РПЦ, наибольшее число, конечно, в Украине, где российская армия методически убила 80 тысяч гражданского населения только в Мариуполе, где главным образом проживали верующие РПЦ. Агент ФСБ «Михайлов», а в духовной жизни московский патриарх, не выразил ни слова сожаления относительно таких потерь среди украинского гражданского населения, которое в большинстве своем раньше было его паствой. Он только продолжал посылать на украинский фронт своих священников, чтобы они поддерживали русских солдат в разрушениях украинских городов и уменьшали страх ответственности за вину смерти многих невинных гражданских лиц. Русская православная церковь только поощряла еще большие убийства украинцев, давая заранее прощение своим солдатам за совершение этого страшного греха и гарантию нормальной жизни после этой кровавой войны.

В своих молитвах патриарх Кирилл всегда величал Владимира Путина практически как нового императора. Сама РПЦ стала рядом с кремлевским телевидением мощным инструментом в зомбировании российского населения по поводу необходимости ведения войн с соседними народами и выполнения, вроде как мессианской роли русских в развитии человеческой цивилизации. Только Кирилл не уточнял, что Кремль фактически планировал деградировать человеческую цивилизацию homo sapiens до уровня московских неандертальцев со своим патриархатом. Так что из своих верующих РПЦ планирует сделать немых слуг путинского режима. А каждый, кто будет сопротивляться такой политике, подлежит церковному осуждению, и за свое непослушное поведение вынужден будет свою следующую жизнь провести в наказание опять-таки в России.

Вселенский Константинопольский патриарх Варфоломей дал совет Кириллу отречься от духовного сана и отмежеваться от российской агрессии и войны против соседнего мирного украинского народа. Но «Михайлов» получил задачу от ФСБ стоять до конца с Путиным и помочь российскому президенту даже после смерти избежать вечную моральную ответственность за совершенные грехи.

Путин сам очень циничен, но боится вечного раскаяния в аду. Поэтому Кирилл его поддерживал молитвами и обращением к Богу всех священников РПЦ, чтобы обеспечить российскому президенту достойное место в истории и вечном сне не как каком-то заурядном убийце и грабителе, а интеллектуальной личности из московского неандертальского сообщества.

После официального объявления в Москве вывода российских войск из оккупированного Херсона, выскочил из заявлением еще один духовный наставник Путина, известный создатель идеологии «русского мира» Александр Дугин. Этот не был таким лояльным своему последователю Владимиру, каким был Кирилл. По словам основателя теории российского фашизма – рашизма, президент России, который реально имеет полномочия императора, должен быть всегда готов в любое наступившие тяжелое время защищать свой народ. Российский народ может простить своему президенту (императору, диктатору) много ошибок в экономической политике, разграблении национальных ресурсов или даже падении жизненного стандарта. Только российскому императору нет прощения, если он не способен обеспечить свой народ безопасностью и спасением от угроз существованию. Если президент или император не в состоянии это сделать, тогда он должен найти свою судьбу в физическом уничтожении.

Не много ни мало, Путин, согласно соображениям Дугина, должен просто исчезнуть как живое существо. Понимаете, о чем открыто впервые проговорил русский фашист Дугин? Для российских ультра-радикалов даже Путин является слабым лицом, втянувшим страну в войну, которую она не способна выиграть. Еще никто не решался заявить это прямо в российском обществе. Сейчас Путин пожинает то, что посеял еще 20 лет назад. Постоянная пропаганда шовинизма может создать куда более радикальные личности, чем сам Путин. Кремль сам воспитал такое больное общество, а идеалы контролируемой ФСБ русской церкви могут и не помочь российскому президенту. Возможно, Гитлер и не был величайшим циником и убийцей среди всех нацистов, но он создал лично эту бесчеловечную организацию, за что и понес суровую персональную ответственность.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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