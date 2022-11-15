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Украинские военные показали коллекцию с лучшими моментами уничтожения техники РФ

  • 15.11.2022, 8:49
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Украинские военные показали коллекцию с лучшими моментами уничтожения техники РФ

Самые затейливые способы удара по вражеским танкам в Херсонской области.

В сети опубликовали подборку ударов 57-й ОМБр ВСУ по бронированной технике РФ.

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, военного эксперта Израиля.

На видео, продолжительностью чуть больше 1 минуты, показаны 10 выстрелов артиллерии и 10 уничтоженных единиц российской техники. Где бы она ни стояла – в кустах, в лесопосадке, под стенами домов, в поле на расстоянии несколько километров – ее разыскивали бойцы 57-й ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

На первых кадрах российский танк стоял на позиции у разрушенного здания. Через мгновение он взорвался после точного удара.

Следующая вражеская единица замерла между двумя деревцами недалеко от глубокой воронки. После попадания снаряда в небо поднялась смесь дыма и огня.

Дальше: танк с противоударной решеткой, застывший возле уцелевшего жилого дома. Один прицельный выстрел – танк уничтожен, а дом нет.

Когда вражеская техника пряталась в зеленой чаще - это тоже не помогало.

Когда скрывалась в нескольких километрах в лесопосадки на границе между двумя полями - дрон помогал выявить засаду, после чего начинала работу артиллерия.

У одного танка сначала просто загорелась башня, а затем началась вторичная детонация.

Другой танк был виден с единственной позиции – если дрон нависал прямо над ним.

Вражеская бронемашина была довольно удачно замаскирована в зеленых насаждениях. То, что там стоял танк, стало ясно только после взрыва снаряда.

В комментарии к сообщению автор отмечает, что техника РФ уничтожалась на Херсонщине.

Об этом же говорит фотография, размещенная на официальной странице Facebook 57-й бригады - два бойца с украинским флагом в одном из освобожденных населенных пунктов.

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