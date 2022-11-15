«У нас уже нет полка, 2500 человек погибло» 5 15.11.2022, 8:55

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фото: reuters

«Мобик» из Липецкой области рассказал о катастрофических потерях армии РФ.

Двадцатерым временно мобилизованным россиянам из Липецкой области, сбежавшим с позиций в районе Сватового в Луганской области, грозит уголовное дело за дезертирство. Остальные 2500 человек из их батальона погибли.

Об этом пишет российское издание «Верстка» со ссылкой на родственницу одного из военных. Также издание обнародовало аудиозапись телефонного разговора одного из мобилизованных, которому удалось выжить (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

«Мы просто мясо, просто е…ное мясо, нас за людей не считают. Пацаны приходят, из одного только вот батальона, приходят 15 человек, 20 человек и говорят, что все, ребят больше нет, наших батальонов нет. Вчера нам комбат толкал: «Ребята, вам нужно продержаться две недели». Как две недели держаться, когда мы здесь 12 или сколько там дней, а у нас уже полка нет, 2500 человек погибло. У нас вчера забрали оружие, мы уже считаемся дезертирами. Те, кто ребят выносили, кто сейчас здесь находится, говорят: «Посадите нас, мы туда не пойдем больше». Реально они говорят, что лучше 10 лет отсидят, но будут живыми. А им говорят: «Вы дезертиры, ребята, вы не выполнили приказ, вы бросили своих офицеров, которых не было», – говорит мобилизованный.

«Верстка» утверждает, что речь идет о военнослужащих 2-й комендантской роты 362-го мотострелкового полка, которые проходили обучение в учебном центре ВВС в Воронеже.

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