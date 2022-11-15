Британец выставил на торги старое кольцо — и с удивлением узнал его истинную цену 15.11.2022, 9:03

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Украшение оказалось частью сокровища кельтов.

Житель Великобритании купил золотое кольцо с замысловатым дизайном на несколько сотен фунтов в 1994 году. Спустя почти 30 лет он решил продать украшение. Выяснилось, что его настоящая цена измеряется десятками тысяч фунтов, пишет nv.ua.

Сообщается, что золотое кольцо с растительными узорами было найдено в поле в Йоркшире и после этого продано его нынешнему владельцу. 60-летний мужчина хранил покупку в шкафу на протяжении долгих десятилетй. По его собственному заявлению, он не догадывался о стоимости украшения, хотя и полагал, что оно сделано римлянами или саксами.

Цена кольца стала известна после того, как владелец обратился в аукционный дом Noonans с целью продажи. Оказалось, артефакт стоит около 30 тыс. фунтов. Сотрудники Noonans были в восторге от этого лота.

«Вероятно, это единственная возможность у коллекционеров когда-либо иметь возможность купить что-то подобное», — говорят они.

Эксперты, приглашенные для изучения кольца, определили, что его, скорее всего, носил вождь племени кориэлтауви, проживавшего в Мидлендсе и Йоркшире.

Эффектный замысловатый дизайн кольца связан с племенем иценов, которое управляло значительной частью Восточной Англии до римского вторжения в Британию. Вероятно, артефакт создали мастера-ицены, после чего он попал в руки их соседей вследствие продажи или набега.

Это не первый случай за последнее время, когда жители Великобритании находили сокровища у себя дома.

Жители Северного Йоркшира случайно нашли 260 золотых монет XVII—XVIII вв. при разборе пола на кухне. В ближайшее время находку планируют выставить на аукционе.

Керамическая кружка с монетами была закопана неглубоко, всего на 15−20 см, но найти ее удалось только после демонтажа пола особняка XVIII века. Прожившая здесь 10 лет пара впервые решилась сделать ремонт — и была щедро вознаграждена.

А врачу из Бирмингема повезло еще больше — украшавшая его кухню синяя ваза с рисунком оказалась артефактом китайской династии Цин. Ее стоимость составляет $1.8 млн.

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