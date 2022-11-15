ВСУ разгромили штаб армии РФ в Луганской области
- 15.11.2022, 9:06
- 3,506
Потери оккупантов составили 30 погибших и более 20 раненых.
В населенном пункте Миловатка Луганской области Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября.
В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских оккупантах в результате удара.
Ранее Генштаб сообщал, что в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, две единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей.