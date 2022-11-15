ВСУ разгромили штаб армии РФ в Луганской области 15.11.2022, 9:06

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Потери оккупантов составили 30 погибших и более 20 раненых.

В населенном пункте Миловатка Луганской области Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября.

В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских оккупантах в результате удара.

Ранее Генштаб сообщал, что в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, две единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей.

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