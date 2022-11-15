В Беларуси истекает срок уплаты налогов за первую квартиру, землю и транспорт: какие есть нюансы 3 15.11.2022, 9:09

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Остался один день.

У белорусов остался один день, чтобы успеть заплатить налоги за первую квартиру, землю и транспорт. Сделать это нужно до 15 ноября включительно. Сайт zerkalo.io напоминает про нюансы по этим налогам, а также рассказывает, что грозит за просрочку.

Кому нужно заплатить налоги, а кому — нет

Налог на первую квартиру нужно внести практически всем, у кого есть в собственности недвижимость.

Исключение сделали для пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей. От этого сбора также освобождены инвалиды I и II группы, а также те, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется платить этот налог. От сбора освобождены участники Великой Отечественной войны и те, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

От оплаты земельного налога освобождают в том числе пенсионеров, инвалидов первой и второй группы, несовершеннолетних, военнослужащих срочной военной службы.

Транспортный налог должны уплачивать все собственники транспортных средств, которые зарегистрированы в базе ГАИ МВД.

Налог не надо вносить за транспорт, который:

выпущен не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которого отсутствуют;

категории M1 или M1G*, приводимый в движение исключительно электрическим двигателем — по 31 декабря 2025 года (Код 8703 80 000 2 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС);

специально оборудован для использования инвалидами;

в отношении которого не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина;

снят с учета до 1 июля 2021 года;

выбыл из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц.

Скидка в 50% от суммы налога предусмотрена для ветеранов ВОВ, инвалидов 1-й и 2-й группы, а также пенсионеров. Для инвалидов 3-й группы (кроме случаев, когда сбор им платить не надо совсем) — 25%.

Как можно оплатить налоги

Внести налоги можно несколькими способами. Это возможно сделать через интернет-банкинг, инфокиоски в банках, а также на почте или в отделениях банков.

Если оплачивать транспортный налог через ЕРИП, то нужно найти раздел «налоги», после чего выбрать область, затем — район или город — свою налоговую. После этого надо найти раздел «транспортный налог» и ввести свой УНП.

В МНС приводят пример, как оплатить налог жителю Жабинковского района. «Пошагово путь такой: ЕРИП — налоги — Брестская область — Жабинковский район — УРП по Жабинковскому району — транспортный налог с физических лиц — вводим свой номер плательщика (УНП) на английской раскладке большими буквами. Если путь пройден правильно, высветится ФИО плательщика и сумма налога, предъявленная к уплате», — поясняют налоговики.

Чтобы оплачивать сбор на недвижимость через ЕРИП, надо выбрать раздел «налоги», затем — нужный населенный пункт, раздел «налог на недвижимость», после чего ввести свой учетный номер плательщика (большими латинскими буквами).

Как узнать свой УНП

Если вы не знаете УНП, то его можно найти на этой схеме либо здесь. По такой же схеме уплачивается и земельный сбор (только после выбора населенного пункта нужно выбрать название соответствующего налога).

Что делать, если не пришла платежка

Те, кто не получил извещения на уплату сбора за первую квартиру, могут позвонить специалистам своей инспекции МНС, которые консультируют по имущественным налогам физлиц. Номера телефонов можно посмотреть по ссылке на сайте МНС.

Также возможно посмотреть в ЕРИП, выставлен ли к оплате налог.

Что грозит, если просрочить оплату налогов

Налоги, которые не заплатили добровольно, взыскивают через суд. При этом начисляется пеня за каждый календарный день просрочки. За неуплату или неполную уплату налагается штраф в 15% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 0,5 базовой величины (16 рублей).

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