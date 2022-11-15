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В Минске за долги продается половина огромного коттеджа

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  • 15.11.2022, 9:26
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В Минске за долги продается половина огромного коттеджа
Фото: Realt.by

Сколько стоит?

Половина блокированного коттеджа в районе улицы Волгоградской в Минске выставлена на электронные торги, которые пройдут на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», пишет Realt.by.

Часть блокированного жилого дома (квартира) расположена на улице Заслонова, 20/2. Это — большой массив частного сектора в районе Севастопольского парка и улицы Волгоградской. Жилье находится на земельном участке площадью почти 8 соток.

Фото: Realt.by

Выставленная на торги квартира состоит из двухэтажного каменного жилого дома с подвалом и террасой. Общая площадь коттеджа — 360 «квадратов», жилая площадь — 89 «квадратов». В доме есть все удобства.

Фото: Realt.by

Квартира продается за долги частной компании «Белсервисдом», при этом жилье зарегистрировано на физическое лицо. Среди обременений — ипотека (она будет погашена за счет продажи), запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя, залог половины доли в праве собственности на земельный участок.

Фото: Realt.by

Торги при наличии заявителей пройдут 29 ноября, внести залог и подать заявление об участии можно до 28 ноября.

Начальная стоимость дома — 809 тысяч рублей (или 330 тысяч долларов).

Фото: Realt.by
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