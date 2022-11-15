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Появилось видео, как русский солдат опозорился, требуя от украинки код от мультиварки

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  • 15.11.2022, 9:47
  • 3,514
Появилось видео, как русский солдат опозорился, требуя от украинки код от мультиварки

Курьезный случай произошел в освобожденной Херсонской области.

В сети появилось видео с историей жительницы одного из населенных пунктов на юге Украины, который был освобожден от российских захватчиков. Она рассказала истории, как оккупант перепутал сейф с мультиваркой.

Об этом стало известно из социальных сетей. Видео опубликовал stopcor.org.

Украинские защитники опубликовали видео, на котором жительница одного из населенных пунктов рассказала о том, как российский оккупант требовал дать ему код от сейфа. Но этот сейф оказался обыкновенной мультиваркой.

«Приходил к нам один солдат русский. Заходит в комнату, а там у нас шкаф-купе. Он открывает автоматом и говорит «Ух ты». Заходит на кухню и подходит с автоматом и говорит «код скажи, код скажи, код скажи от сейфа». Я не понимаю, что он хочет. А, поняла, это называется мультиварка, это мультиварка, понимаешь? А потом он выходит из этого дома и говорит «вот у тебя балаган». Мы не можем понять, а как оказалось он говорил об арке, на которой растет виноград», – рассказала украинка.

Вероятно, данная видеозапись была снята на территории освобожденной Херсонской области.

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