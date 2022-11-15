Лукашисты уничтожают старые еврейские кладбища в Кричеве 15.11.2022, 9:51

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Надгробия выбрасывают в овраг, а на входе прикрепили православные кресты.

На старом еврейском кладбище Кричева надгробные камни выбрасывают в овраг, а при входе на них прикрепили православные кресты, сообщает «Могилев.Media».

Согласно российской переписи 1897 года в Кричеве на Могилевщине проживало 2 566 евреев, или 38,6% от населения города. Современные улицы Советская и Жуковского, где до 1941 года жили исключительно евреи, граничат с Овражным переулком, который ведет на возвышенность. Здесь последние триста лет еврейское население Кричева хоронило покойников, и кладбище сохранилось до сих пор.

Но сегодня кричевское еврейское кладбище — в совершенно неудовлетворительном состоянии. В 1990-е годы здесь снова начали хоронить людей, и с каждым годом количество христианских захоронений растет, а вот еврейские надгробные камни потихоньку безвозвратно исчезают. Причем сейчас даже вход на кладбище маркируют два православных креста, прикрепленных к деревянному ограждению.

Как отмечают местные жители, еврейские надгробия вывозят за пределы кладбища или просто сбрасывают в овраг. Таким образом, исчезает уникальный слой местной еврейской культуры.

С уничтожением и слабой ухоженностью еврейского кладбища местная власть ничего не делает, равнодушно к этому относятся и местные представители православной церкви. А евреев в Кричеве по объективным причинам остались единицы, и они не в силах защитить кладбище предков от уничтожения.

При этом на еврейском кладбище в Кричеве сохранились не только захоронения ХХ века, но и более ранние. Среди прочих здесь похоронены и близкие родственники Сидни Майера (1878-1934), известного австралийского бизнесмена и филантропа, происходившего из кричевских евреев. Да и сам Майер родился в Кричеве и прожил здесь свои первые двадцать лет, пока в 1899 году не эмигрировал в Мельбурн.

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