Соловьев близок к нервному срыву из-за поражений армии РФ в Украине 5 15.11.2022, 9:58

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Пропагандист предложил «оригинальный» способ заставить россиян наступать.

Один из наиболее одиозных российских пропагандистов Владимир Соловьев понимает, что армию РФ в Украине ждет разгром, за которым последуют суды над всеми причастными к агрессии.

Владимир Соловьев призвал вернуть в России смертную казнь, чтобы хоть как-то заставить оккупантов наступать в Украине, сообщает dialog.ua.

В одном из эфиров ток-шоу Соловьев расписался в профнепригодности «второй армии мира», которая не в состоянии продемонстрировать какой-либо прогресс на фронте.

Понимая, что вскоре оккупантов ждет капитуляция, пропагандист начал настаивать на возвращении в РФ смертной казни. Однако эта мера наказания нужна не для преступников – он требует ее для военных.

«Хватит себя обманывать: если мы ведем войну с НАТО, надо отменять мораторий на смертную казнь. Диверсантам, террористам, предателям, кстати, так же, как и этим «500-м», которые бегут, как их там называют?! Дезертиры. По-моему, во всех армиях мира дезертиров жестко приводили в чувство. Я считаю, смертная казнь должна вернуться в российское законодательство. Она просто необходима. А у нас выбора нет. Мы обязаны побеждать, поэтому скажите, что надо для победы?!» - заявил Соловьев.

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