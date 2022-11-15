«Дорогие россияне, люди с кувалдой могут постучаться и в ваш дом» 5 15.11.2022, 10:07

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И это совершенно не волнует Кремль.

– Путин не хочет проводить пресс-конференцию. Путин не хочет проводить прямую линию общения с народом. Путин отказался ехать на встречу большой двадцатки (куда его настойчиво звали), сославшись на то, что у него страшно плотный график и что очень много мероприятий, которые ему не позволяют уехать из Москвы, – рассказывает журналист Евгений Киселев. – Ага, вы просто загляните на сайт kremlin.ru и посмотрите, что там в графике у президента.

Нет у него там никаких более важных мероприятий, чем эта самая встреча «двадцатки». А не поехал он туда исключительно потому что он боится покушения и того, что ему там просто могут набить морду.

Журналист ссылается на сообщения о том, что кто-то из участников встречи двадцатки собирается просто влепить Путину пощечину, а путинская охрана сказала, что туда не поедет, если им не обеспечат полную безопасность.

– И устроители, судя по всему, сказали, что не могут ее обеспечить на таком уровне.

Кто-нибудь из лидеров стран двадцатки имеет право подойти к Путину и просто дать ему по морде. Что мы можем против этого сделать? Ничего. Вот он и решил остаться.

И кроме того, даже если бы ему там не набили морду, вопросы бы задавали весьма и весьма трудные, на которые он точно не смог бы ответить, – предполагает Киселев.

Он также напоминает слова нового премьер-министра Великобритании, который пообещал привлечь Владимира Путина к ответственности:

– Что он имел в виду я пока не совсем понимаю. Но, судя по всему, речь идет о привлечении Путина к ответственности за военные преступления, которые он совершил во время многомесячной войны. Крыть, как говорится, нечем.

Комментируя последние заявления российских официальных лиц, Киселев уделяет особое внимание высказыванию пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что «мы не комментируем и вообще никакого отношения не имеем и нас это не касается», когда его спросили, что он думает по поводу жестокой казни российского гражданина, военного, который перешел на сторону Украины.

Напомним, что того сначала завербовали в одной из колоний в рамках мероприятий ЧВК «Вагнер», потом этот заключенный сбежал и перешел на сторону Украины, а потом он каким-то образом попал в руки вагнеровцев, которые его жестоко казнили и при этом снимали казнь на видео и выложили съемку в сеть.

– На самом деле, первое, что приходит в голову: это уже какой-то русский ИГИЛ. Вагнеровцы творят примерно то же самое, что ИГИЛовцы несколько лет назад во время войны на Ближнем Востоке. А теперь ИГИЛ, правда, под другим именем и другим, можно сказать, православным флагом, пришел на территорию Российской Федерации.

Между прочим, дорогие россияне, люди с кувалдой могут постучаться в любой момент в любой ваш дом. И я бы вам настойчиво рекомендовал как следует об этом задуматься.

Это совершенно не волнует Кремль, в связи с чем, конечно, просто берет оторопь. Как это их не волнует бессудная казнь российского гражданина, который был военным? Как бы мы ни относились к этим наемникам из бывших уголовников, которых набирают в войска, ведущие агрессивную войну против Украины, тем не менее, формально он является гражданином России и, наверно, президента России это должно хоть как-то беспокоить.

Журналист обращает внимание на еще одну важную новость, которую могли упустить те, кто не очень внимательно следит за российской новостной повесткой:

– На днях в одной из телевизионных программ государственного телевидения выступил митрополит Тихон, в миру Шевкунов. Очень известная фигура, человек, которого до недавнего времени многие считали близким к Путину и его духовником.

Недавно его отправили в ссылку в Псковскую область руководить тамошней епархией, потому что, как утверждают, патриарх Кирилл увидел в нем опасного конкурента. Но, тем не менее, Тихон совершенно неожиданно выступил по телевидению с призывом к миру волей божьей между Украиной и Россией.

Понятное дело, что он не призвал Россию вывести войска или освободить оккупированные Россией территории, но его призыв к миру на фоне поддержки войны, которым отличается в последние месяцы предстоятель русской православной церкви, это, конечно, контраст, бьющий по глазам.

И я вам должен сказать, что это первый шаг, то ли еще будет.

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