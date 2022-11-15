Российские вертолеты сбежали с аэродрома в Чаплинке на левом берегу Днепра 15.11.2022, 10:34

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Опубликованы спутниковые снимки.

После отступления из Херсона российская армия передислоцировала вертолеты с аэродрома оккупированного поселка Чаплинка на левобережной части Херсонской области.

Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов «Схем».

Для сравнения были взяты фото за 8 и 12 ноября 2022 года. 8 ноября спутник зафиксировал на территории аэродрома 15 вертолетов разных типов, которые армия РФ могла использовать в войне против Украины.

12 ноября на спутниковых снимках вертолетов уже нет.

В ночь с 12 на 13 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому оккупированной Чаплинки, о чем сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. О результатах пока официально не сообщалось.

Кроме вертолетов оккупанты имели на военной базе в Чаплинке большое количество техники и боеприпасов.

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