Российские вертолеты сбежали с аэродрома в Чаплинке на левом берегу Днепра
- 15.11.2022, 10:34
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Опубликованы спутниковые снимки.
После отступления из Херсона российская армия передислоцировала вертолеты с аэродрома оккупированного поселка Чаплинка на левобережной части Херсонской области.
Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении журналистов «Схем».
Для сравнения были взяты фото за 8 и 12 ноября 2022 года. 8 ноября спутник зафиксировал на территории аэродрома 15 вертолетов разных типов, которые армия РФ могла использовать в войне против Украины.
12 ноября на спутниковых снимках вертолетов уже нет.
В ночь с 12 на 13 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому оккупированной Чаплинки, о чем сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. О результатах пока официально не сообщалось.
Кроме вертолетов оккупанты имели на военной базе в Чаплинке большое количество техники и боеприпасов.