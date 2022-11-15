Названы продукты, которые взбодрят лучше, чем кофе 15.11.2022, 10:35

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Существует 10 более полезных для здоровья вариантов.

Вместо кофе в течение дня врачи советуют употреблять его более здоровые заменители.

Нутрициолог Анна Елькина предложила 10 продуктов, которые могут взбодрить не хуже, чем чашечка кофе.

Списком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первое место специалист по питанию поставила качественный шоколад. По словам Елькиной, сладость следует выбирать такую, в которой будет не менее 85% какао. Шоколад помогает нам получить гормоны радости, на которых вы будете летать как бабочка, пояснила врач.

Также она рекомендует начинать утро со стакана воды, поскольку частой причиной усталости является обезвоживание организма.

Анна Елькина рекомендует ввести в рацион ягоды, которые обеспечат организм энергией. Также в список продуктов, которые взбодрят лучше кофе, нутрициолог отнесла фрукты, особенно цитрусовые.

Она рекомендует не отказываться от орехов, поскольку они «питательны, содержат много полезных веществ, ваш мозг тут же начнет работать активнее».

Вместо кофе, рекомендует диетолог, можно пить зеленый чай, который также содержит кофеин, но является антиоксидантом. Этот напиток «дает заряд бодрости на больший период, чем кофе».

Хорошо бодрит и дает силы на весь день и овсянка. Также она советует не забывать о яйцах. Они имеют полный аминокислотный состав, который помогает организму активно работать.

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