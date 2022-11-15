Российские пропагандисты обрушились на Путина, сравнив его с Зеленским 1 15.11.2022, 10:44

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Визит президента Украины в Херсон взбудоражил россиян.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон, где на площади перед администрацией присутствовал на церемонии поднятия флага, а также наградил военных, которые деоккупировали областной центр. Неанонсированный визит Зеленского взбудоражил россиян.

В пабликах они возмущались его поступку, однако признали, что Путин ни разу не решился приехать на «новые территории РФ».

Более того, сторонники Кремля заметили, что Зеленский появился перед украинцами в куртке от украинского бренда М-Тас, специализирующегося на выпуске снаряжения и одежды в стиле милитари. Стоимость верхней одежды – 8700 гривен (примерно 14 тысяч рублей).

А Путин приехал на полигон в Рязанской области, где проверял, как готовят к войне мобилизованных, в куртке за 363 тысячи рублей. На «Волжском море» в Твери он был в пуховике за 1,4 миллиона рублей. На концерте в «Лужниках», посвященном 8-летию оккупации Крыма, хозяин Кремля вышел на сцену в куртке за 1,5 миллиона рублей.

Даже пропагандисты возмущены тем, как дорого одевают Путина. Как правило, каждая его вещь в десятки раз превышает среднемесячную заработную плату россиян. «А потом они жалуются, что мы проигрываем медиавойну», - резюмировали пропагандисты.

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