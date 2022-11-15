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Политзаключенного Никиту Емельянова поместили в ПКТ

  • 15.11.2022, 10:49
Политзаключенного Никиту Емельянова поместили в ПКТ
Никита Емельянов

Кроме того, его лишили краткосрочного свидания.

Активиста анархического движения Никиту Емельянова в середине июня перевели в Волковысскую колонию, сообщает правозащитный центр «Весна». С тех пор его неоднократно помещали в ШИЗО и лишили краткосрочного свидания. В недавнем письме он написал, что с 25 октября его поместили в помещение камерного типа (ПКТ). Но на следующий день его бросили в ШИЗО на 10 суток, при том, что срок в ШИЗО не засчитывается в срок ПКТ.

Напомним, Емельянова осудили на два года колонии по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения за нарушение правил внутреннего распорядка ), а окончательно назначили по совокупности приговоров с учетом ранее неотбытого наказания — 3,5 года колонии усиленного режима. С августа 2021 года Никиту помещали в карцер или ШИЗО в общей сложности более, чем на семь месяцев.

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