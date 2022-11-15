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Экспорт российской нефти китайскими НПЗ резко обвалился

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  • 15.11.2022, 10:58
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Экспорт российской нефти китайскими НПЗ резко обвалился

Закупки рухнули почти в пять раз.

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае не спешат покупать сырье из РФ, закупки рухнули почти в 5 раз. Накануне Лондон обнародовал официальный документ по введению режима потолка цен на российскую нефть, а также нефтепродукты от РФ.

Китай не хочет неприятностей из-за России, и покупка нефти у агрессора «по дружбе» не особо вдохновляет китайских трейдеров.

В преддверии вступления в силу санкций Европейского союза и неопределенности вокруг плана G7 по ограничению цен на российскую нефть в КНР взяли паузу.

Нефтеперерабатывающие заводы рекордно снизили закупки российского сырья в декабре и платят очень маленькие надбавки.

Об этом пишет Reuters ссылаясь на торговые источники.

Это связано с тем, что Европейский союз запретит импорт российской нефти и нефтепродуктов 5 декабря и 5 февраля, соответственно.

Китай и Индия стали основными покупателями «черного золота» из РФ после начала войны в Украине, но сейчас опасаются оказаться под вторичными санкциями Запада. Вместо средних трех десятков поставок, которые Россия экспортирует каждый месяц в КНР, конечным потребителям в Китае было продано лишь 5-7 декабрьских партий российской нефти сорта ВСТО.

«Конечно, есть много опасений и много путаницы в отношении предстоящего ограничения цен, но люди думают, что декабрьские грузы должны быть безопасными (для покупки)», — приводит агентство слова китайского трейдера.

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