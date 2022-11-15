ВСУ проводят операцию по освобождению Кинбурнской косы 2 15.11.2022, 11:07

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Поражение для РФ может быть более тяжелым, чем на острове Змеиный.

После побега российских оккупантов из Херсона спикер командования «Юг» намекнула о начале операции ВСУ по освобождению Кинбурнской косы на левом берегу Днепра – она имеет важное геостратегическое значение, ведь именно на этой узкой полосе земли «замыкаются» выходы из порта .

Об этом сообщает Defense Express.

Стоит отметить, что официальных подтверждений или опровержений информации о наступлении на Кинбургскую косу не было, однако Минобороны опубликовали видео, из которого следует, что ВСУ форсировали Днепр в одной из точек Юга.

В то же время, согласно информации некоторых источников, украинские бойцы двигаются по косе с западного направления, идя в направлении поселка Геройское – если информация подтвердится, это будет означать, что нашим войскам удалось провести удачный тактический десант прямо под носом рашистов. Кроме того, атака ВСУ враждебных позиций на Кинбурне будет означать, что они в скором времени продолжат деоккупацию левобережной части Юга Украины.

Также освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота РФ, еще более тяжелое, чем на острове Змеиный, и существенное укрепление позиций Украины в Черном море.

Несмотря на то, что в мирное время, Кинбурнская коса имела большее туристическое значение, контроль над ней рашистами во время войны, позволял врагу постоянно обстреливать портопункт в Очакове. В свою очередь, именно там на рейде происходила догрузка судов с зерном. Постоянные удары рашистов по Очакову также приводили к жертвам среди мирного населения.

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