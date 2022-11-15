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На Запорожье в авто взорвали известного коллаборанта Зубарева

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  • 15.11.2022, 11:12
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На Запорожье в авто взорвали известного коллаборанта Зубарева
Максим Зубарев

Он еще в 2014 году активно продвигал идею «русской весны».

В пгт Акимовка на временно оккупированной части Запорожской области был ликвидирован коллаборант Максим Зубарев. Он погиб после установки в его автомобиль неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщается в публикации на странице самого коллаборанта в социальных сетях. При этом авторы поста сразу обвинили во взрыве «украинских нацистов».

«Сегодня (14 ноября – ред.) в результате террористического акта украинских нацистов в Акимовском районе погиб глава военно-гражданской администрации поселка Акимовка Зубарев Максим Юрьевич», – написали на странице ликвидированного гауляйтера другие коллаборанты.

В местном паблике «Запорожская Сечь» сообщили, что в авто Зубарева взорвалось неустановленное взрывное устройство

«У Кобзона аншлаг. Сегодня вечером в Акимовском районе взорвали автомобиль с коллаборантом максимом зубаревым. Смерть предателя подтвердили его странице», – говорится в сообщении.

Ликвидированный коллаборант до полномасштабной войны был членом местной организации компартии в Мелитополе Запорожской области.

В 2014 году он активно продвигал идею «русской весны» в Мелитополе, в этом ему помогала другая участница антимайдана Екатерина Уманец. Однако тогда он за это не понес никакого наказания. А уже в 2022 году способствовал оккупации части Запорожской области российскими войсками и помогал устраивать репрессии в отношении местных жителей.

В мае 2015 года едва не попал за решетку из-за вымогательства взятки у бывшего мэра Мелитополя Сергея Минько за отзыв проекта решения об отставке Минько, которое подал Зубарев. Тогда суд признал взяточника виновным и приговорил к 3 годам тюрьмы, однако Зубареву удалось выиграть апелляцию.

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