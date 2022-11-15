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В Минске по «космической» цене продают два самолета

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  • 15.11.2022, 11:10
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В Минске по «космической» цене продают два самолета

Оба Ил-76 принадлежали компании «Трансавиаэкспорт».

На «Куфары» продают два самолета Ил-76.

Ил-76ТД EW-434ТН стоит 1 732 735 рублей 20 копеек (708 тысяч 685 долларов 15 центов в эквиваленте). А Ил-76ТД EW-78839 продается за 1 681 772 рубля 40 копеек (687 тысяч 841 доллар).

На «Куфаре» объясняют, что Ил-76 — один из несомненных хитов советского авиастроения. Этот тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в конструкторском бюро Ильюшина, был первым в СССР «транспортником» с турбореактивными двигателями.

Оба самолета относятся к гражданской модификации, с которой было демонтировано оборудование военного назначения. Технические характеристики модели следующие: грузоподъемность — 50 тонн, максимальная взлетная масса — 190 тонн, дальность полета с максимальной загрузкой — 3 600 километров.

Оба борта принадлежали компании «Трансавиаэкспорт». Они эксплуатировались с 1989-го и 1990-го годов. Находятся на хранении в Могилеве и Минске.

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