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МТС закрывает популярную услугу

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  • 15.11.2022, 11:17
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МТС закрывает популярную услугу

Также меняется порядок оказания услуг на тарифных планах для абонентов массового рынка.

Компания МТС объявила, что изменит условия оказания некоторых услуг связи. Среди прочего с 22 ноября закрывает услугу «Срочный кредит 10». Она предполагает, что пользователи могли взять срочный кредит, который зависит от среднемесячных начислений за мобильную связь, но не может превышать 10 рублей.

С 22 ноября на новых условиях начнут предоставлять услугу «Обещанный платеж». «Так, увеличивается максимальный размер вводимого платежа с 5 до 10 рублей, а воспользоваться услугой можно будет даже при отрицательном балансе, если задолженность составляет не более 2 рублей», — сообщает компания.

Также МТС с 22 ноября внесет изменения в порядок оказания услуг на тарифных планах для абонентов массового рынка. Абонентам предлагают посмотреть подробности в специальном файле, в котором новшества не выделены, к примеру, специальным цветом или не указаны каким-то другим способом. «Настоящий раздел содержит специальные условия предоставления услуг по актуальным тарифным планам», — коротко ответили в контакт-центре компании об этих заявленных изменениях.

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