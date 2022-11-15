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В Казахстане отменили концерт певицы-путинистки Полины Гагариной

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  • 15.11.2022, 11:18
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В Казахстане отменили концерт певицы-путинистки Полины Гагариной
Полина Гагарина
Фото: Сергей Булкин/News.ru

Она поддержала нападение РФ на Украину.

Популярная российская певица Полина Гагарина недавно анонсировала концерт в Алматы. Это вызвало волну возмущения в казахстанском обществе из-за провоенной позиции артистки. После требований активистов шоу было отменено, пишет казахстанское издание «Арбат.медиа».

Шоу Гагариной под названием «Обезоружена» было назначено на 14 февраля следующего года. После анонса в соцсетях начали критиковать организаторов концерта.

«Что вами движет, когда вы приглашаете в Казахстан известную российскую Z-артистку, резервируя под ее выступление Almaty Arena вместимостью 12 тысяч зрителей? Какой профит (кроме, естественно, денег) вы рассчитываете получить, после того как общественное мнение в нашей стране навсегда свяжет репутацию вашего агентства и Полины Гагариной, концерт которой вы решили организовать?» — такой пост опубликовал, например, главный редактор Kazakhstan Business Magazine Владимир Волошин.

В результате шумихи анонс концерта вскоре пропал с сайтов певицы, организатора выступления и билетных агентств. А активисты опубликовали скриншот переписки с представителями Гагариной.

Напомним, Полина Гагарина, обладательница второго места «Евровидения 2015», активно демонстрирует поддержку российских властей в войне против Украины, выступая на государственных концертах. Так, в середине марта она пела на концерте-митинге в Лужниках под названием «Za мир без нацизма», посвященном годовщине аннексии Крыма.

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