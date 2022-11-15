Жирная точка в шантаже Кремля 3 Вадим Денисенко

15.11.2022, 11:27

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Вадим Денисенко

Это не просто красная линия – это гораздо больше.

Встреча Байдена и товарища Си поставила жирную точку в ядерном шантаже Путина. Россиянам четко сказали: можете засунуть свой второй ядерный потенциал себе поглубже. Это не просто красная линия – это гораздо больше.

Еще Китай и США договорились о начале перезагрузки. Если не произойдет чего-нибудь неожиданного, как минимум, следующие два года (до выборов в США и на Тайване) стороны попытаются искать компромиссы. И это для нас большой позитив.

Что касается всего остального, то об Украине, наверное, больше ничего не говорили. Пока неясным остается, а о чем говорили Бьорнс и Нарышкин в Турции.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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