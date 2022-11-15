Жирная точка в шантаже Кремля

Жирная точка в шантаже Кремля3
- Вадим Денисенко
- 15.11.2022, 11:27
- 6,974
Это не просто красная линия – это гораздо больше.
Встреча Байдена и товарища Си поставила жирную точку в ядерном шантаже Путина. Россиянам четко сказали: можете засунуть свой второй ядерный потенциал себе поглубже. Это не просто красная линия – это гораздо больше.
Еще Китай и США договорились о начале перезагрузки. Если не произойдет чего-нибудь неожиданного, как минимум, следующие два года (до выборов в США и на Тайване) стороны попытаются искать компромиссы. И это для нас большой позитив.
Что касается всего остального, то об Украине, наверное, больше ничего не говорили. Пока неясным остается, а о чем говорили Бьорнс и Нарышкин в Турции.
Вадим Денисенко, «Фейсбук»