Россияне массово бронируют билеты на поезда в Минск 10 15.11.2022, 11:24

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Чем вызван ажиотаж?

В этом году маршрут Москва — Минск оказался среди россиян самым востребованным зарубежным ж/д направлением на Новый год. Спросом пользуются билеты и в несколько других белорусских городов, пишет российское издание «Лента» со ссылкой на аналитиков сервиса поездок Tutu.

Согласно данным экспертов, наибольшее количество поездок (40,9 процента бронирований) на Новый год запланировано между Москвой и Минском. Средняя стоимость билета составляет 2800 российских рублей (более 115 белорусских) на человека в одну сторону.

Второе и третье места по востребованности заняли маршруты Санкт-Петербург — Минск и Москва — Брест. Также высоким спросом пользуются поездки на поезде в Гомель, Могилев, Оршу и Барановичи.

Напомним, Минск, Гомель и Могилев также были очень популярны среди россиян на ноябрьские праздники.

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