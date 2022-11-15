«Был насколько голоден, что ел свои игрушки» 8 15.11.2022, 11:29

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CNN рассказало историю 6-летнего украинского мальчика из Мариуполя.

Россия сделала сиротой 6-летнего Илью из Мариуполя. Его родители погибли в первую неделю войны, когда враг пошел на штурм города. Мальчик выживал среди чужих людей, потом ребенка удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию. Здесь его встретили Владимир и Мария Беспалые, которые захотели его усыновить.

О грустной истории со счастливым концом рассказывает CNN.

Супруги из Киева Владимир и Мария Беспалые до войны мечтали об усыновлении ребенка. Они активно работали, чтобы расширить жилую площадь, а затем заняться этим вопросом. Российское вторжение в Украину подкорректировало их планы.

«Мы ждали, чтобы заработать больше денег, иметь лучшую машину, купить дом и построить что-то, чтобы сначала дать нашим детям. Но когда началась война, мы подумали, почему бы не усыновить ребенка сейчас и не добиться этого вместе, как семья», – рассказывает Владимир.

В тот день супружеская пара, проживавшая на востоке Украины, опубликовала обращение в соцсетях.

«Мы хотим усыновить любого мальчика или девочку, любого новорожденного ребенка», — написали они.

После публикации обращения в Instagram, супруги обустроили две свободные комнаты для ребенка. Но из-за войны семья потеряла и жилье, и работу, поэтому переехала с востока в Киев.

Через несколько недель на сообщение отреагировал волонтер, который помогал эвакуировать людей из Мариуполя. Среди выживших и кого удалось вывезти из города был 6-летний Илья Костушевич. Его родители были убиты в первую неделю войны.

Мать мальчика попала под артиллерийский обстрел. Женщина вышла из дома, чтобы найти еду для своей семьи. Не зная судьбу своей жены, отец Ильи пошел искать ее на следующий день, но также был убит во время обстрела.

Маленького Илью забрали соседи. Он неделями прятался в холодном темном подвале с чужими людьми.

«Он так проголодался, что начал есть свои игрушки. Мужчины распивали алкоголь, а дети тех соседей издевались над ним. Он голодал и мерз», – рассказывает Мария.

На следующее утро после сообщения от волонтера супруги отправились в двухдневное автомобильное путешествие в Днепр, где находился Илья.

Мальчика взяли в семью, а вернувшись в Киев, Марии и Владимиру пришлось пройти сложный четырехмесячный процесс, чтобы стать законными опекунами Ильи, который включал разговоры с терапевтами, многочисленные визиты к врачу, полицейские проверки и государственный обыск, чтобы убедиться, что у мальчика нет других родственников.

Разнообразные доноры, в том числе футбольный клуб «Шахтер» (Донецк), помогли финансово, и эта поддержка позволила семье найти комфортное жилье.

Сейчас Мария и Владимир являются законными опекунами Ильи. Они планируют официально усыновить его как можно скорее. Сейчас в Украине приостановлены все процессы усыновления из-за военного положения.

Несмотря на их счастье как новой семьи, жизнь Ильи становится тяжелее по вечерам, когда в столице выключает электроэнергию, из-за атак России на энергосети.

«Иногда ему становится страшно», — говорит Мария. «У него истерика, и он говорит мне, что это как будто снова в Мариуполе, в темноте».

Впрочем, маленький Илья учится справляться. Когда он играл с парой в гостиной, освещенной свечами во время одного из отключений электроэнергии, он поднял глаза и сказал: «Я больше не боюсь тьмы. Я знаю, что свет снова включится».

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