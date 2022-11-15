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Российские мобилизованные подняли бунт в Подмосковье

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  • 15.11.2022, 11:52
  • 4,672
Российские мобилизованные подняли бунт в Подмосковье

Им выдали пробиваемые ножом бронежилеты и каски «на вылет».

В сети продолжают появляться видео от российских мобилизованных, на которых те демонстрируют качество выданного им государством обмурдирования. В ролике, опубликованном на канале «Ищи своих», целевая аудитория которого – близкие пленных из РФ, призывник из Подмосковья на фоне патриотического плаката показал, как экипируют в скандально известном центре «Патриот».

«Выдали бронежилеты, пробиваемые ножом, и простреливающиеся насквозь каски. Вторая армия», - говорится в описании видео.

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