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Во вторник в Беларуси возможен мокрый снег

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  • 15.11.2022, 12:20
Во вторник в Беларуси возможен мокрый снег
Фото: charter97.org

В стране заметно похолодает.

В Беларусь на этой неделе приходит похолодание. Синоптики предупреждают, что уже во вторник, 15 ноября, в нашей стране возможен мокрый снег. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем они возможны местами — на северо-востоке (кроме мокрого снега там прогнозируется и дождь). В ночные часы и утром сохранится туман.

Ночью температура воздуха составит от -4 до +2 градусов (в Минске — от -1 до +1, на Брестчине — 3-5 тепла), в дневные часы — от +1 до +7 (в столице — от +3 до +5, в Брестской области — до +10 градусов).

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