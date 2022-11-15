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ВСУ ликвидировали главного артиллериста 218-го танкового полка армии РФ

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  • 15.11.2022, 12:24
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ВСУ ликвидировали главного артиллериста 218-го танкового полка армии РФ

Подразделение оккупантов действовало на юге.

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага и прореживать ряды командного состава войск противника. Так, на южном направлении был уничтожен и.о. начальника артиллерии 218-го танкового полка ВС РФ Руслан Ибатуллин.

О ликвидации вражеского офицера сообщил в своем канале украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Командир дивизиона 872-го самоходного артиллерийского полка, и.о. начальника артиллерии 218-го танкового полка подполковник Ибатуллин Руслан успешно демобилизован», – говорится в сообщении.

872-й самоходный артиллерийский Витебско-Хинганский ордена Александра Невского полк – тактическое формирование Сухопутных войск российской федерации. Состоит в составе 127-й мотострелковой дивизии, так же, как и 218-й танковый полк.

В свою очередь, 127-я МСД с постоянным пунктом дислокации в с. Сергеевка Пограничного района Приморского края РФ входит в состав 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа страны-агрессора.

По информации военного обозревателя Константина Машовца, в августе 2022 года 127-я МСД (со всеми своими четырьмя полками – 114-й, 394-й, 143-й мсп и 218-й тп) была переброшена на левый берег Днепра в Херсонскую область и действовала в районе населенных пунктов Чернянка – Черноморовка – Морозовка – Брилевка – Новая Маячка.

В конце сентября отдельные тактические группы из этой МСД также зафиксировали на Мелитопольско-Мариупольском направлении. В целом можно обобщить, что дивизия воевала и пока продолжает воевать на южном фронте.

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