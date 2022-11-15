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Громкая пощечина Путину

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  • 15.11.2022, 12:34
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Громкая пощечина Путину
Фото: Getty Images

Какой сигнал послал Си Цзиньпин российскому правителю.

В понедельник, 14 ноября, президент США Джо Байден провел трехчасовые переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на острове Бали, в преддверии встречи стран «Большой двадцатки» – это событие ничто иное, как пощечина Путину.

Такую мысль в эфире «Апостроф ТВ» высказал Вахтанг Маисая, грузинский эксперт, доктор политических наук.

По его словам, Си абсолютно четко поддержал позицию США, сказав, что ядерный шантаж не приемлем в условиях нынешних проблем, которые стоят в рамках международной безопасности. По его словам, такими громкими заявлениями раскидываться не стоит, как и совершать геополитические жонглирования.

«Это был сигнал Путину, что и Китай, который является одним из самых серьезных членов ядерного клуба, не допустит ядерного шантажа со стороны России», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что президенту РФ ясно дали понять, что абсолютно все ядерные державы смогут блокировать попытки российского президента использовать ядерное оружие, даже тактическое и Путин, вероятно, понял этот сигнал.

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