Врачей в Беларуси становится все меньше 15.11.2022, 12:47

Хватит ли сил сдержать еще одну волну пандемии?

Общий тренд на сокращение занятости в разных отраслях белоруской экономики уже не первый месяц распространяется и на такую важную социальную сферу, как здравоохранение.

Изучая свежую статистику по занятости в Беларуси, мы уже посмотрели, что происходит в сельском хозяйстве и образовании. Настало время понять, что происходит с медициной, пишет телеграм-канал «Нашы Грошы».

Во многом ситуация, которая сегодня складывается со сферой здравоохранения, созвучна с общими трендами в стране. Из отрасли уходят кадры, все попытки их удержать или восполнить административными ресурсами терпят неудачу.

В отличие от системы образования, в здравоохранении еще удавалось пополнить ряды медиков за счет очередного осеннего набора вплоть до 2019 года. Однако, уже в 2020-м произошел первый отток кадров, который не удалось залатать очередным «призывом» выпускников вузов — сокращение за год составило около 3 тыс. человек. Эта тенденция уверено продолжилась и в 2021 году, когда сфера лишилась еще 2,5 тыс специалистов. С августа по сентябрь 2022 удалось набрать 4,7 тысяч человек, но это два месяца «высокого сезона» – потери в кадрах по итогам очередного годового цикла снова будут исчисляться тысячами.

Все прекрасно помнят, как в период пандемии белорусские медики совершили настоящий подвиг. В то время как нам предлагали лечиться от заразы, которую «не видно, а значит, нет» баней, водкой и катанием на коньках с клюшкой наперевес, в больницах по 25 часов в сутки вкалывали врачи, средний и младший медицинский персонал. Много медиков погибли, пытаясь остановить пандемию. Вынужденный реагировать на возмущение врачей и белорусского общества, Минздрав начал поднимать зарплаты в отрасли (по крайне мере там, где работали с COVID), но «короновирусных» надбавок хватило ненадолго. Как только схлынула очередная волна пандемии, зарплаты медиков вновь опустились ниже среднего показателя по стране.

Отдельный повод для снижения числа и качества специалистов – репрессии в отношении врачей, которые посмели высказать свое мнение после выборов 2020-го. Возмущала медиков игра в «красивую статистику» по смертности от коронавируса — ведь каждый врач, работавший в больнице, своими глазами каждый день видел подтверждение тому, как далеки от истины ежедневные отчеты Минздрава. Сейчас происходит серия атак на частные медицинские центры — единственную возможность для медиков в стране работать и не стыдиться своей зарплаты. Все эти события выстроились в единую цепочку.

Сегодня врач — это специалист, которого ценят на вес золота. Но только не у нас в стране. Очень многие белорусские медики уже давно поняли, что реализовать себя как профессионала, а не подхалима, приспособленца и «терпилу», они смогут только за рубежом. И медицина Евросоюза и прочих регионов гостеприимно открывает для них двери, все больше упрощая возможность релокации.

По данным Белстата, всего в сфере здравоохранения и социальных услуг (их объединяют) занято 327,5 тыс. человек. Можно предположить, что только в здравоохранении занято менее 300 тысяч. А это значит, что ежегодно отрасль теряет не менее одного процента специалистов. Учитывая, что медицина страны и так перегружена, а население с каждым годом стареет — это катастрофа.

Ситуация со здравоохранением будет очень сильно завязана на санкциях. Да, на поставку медикаментов запрета нет, но это не означает, что те или иные компании захотят их продавать или выступать в роли посредников. То же касается различных расходных материалов, поставок нового и обслуживания старого медицинского оборудования и пр.

В странах, которые ценят жизни и здоровье своих граждан, понимают, что зима близко. А значит, может случиться все, что угодно, вплоть до очередной волны пандемии. И стараются быть к этому готовыми. К сожалению, Беларусь, как мы видим, свой медицинский потенциал теряет с пугающей скоростью. Вопрос о том, кто нас будет лечить завтра, с каждым днем становится только острее.

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