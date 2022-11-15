Секретный проект ГУР: Россия несет миллионные убытки 4 15.11.2022, 12:54

7,752

Кодовое название операции — Black box.

Украинская разведка и фонд «Вернись живым» приобрели оборудование, способное снизить наступательный потенциал России. Это оборудование уже нанесло РФ миллионные убытки.

Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Стоимость проекта составила 40 миллионов гривен. Однако его детали не раскрываются.

«Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект, который мы между собой называем Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов. Совместно с благотворителями и всеми небезразличными украинцами мы и дальше будем влиять на боевую способность врага», - отметил Буданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».