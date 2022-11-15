На «Fresh Комаровке» продают клубнику по 80 рублей за килограмм 4 15.11.2022, 12:59

2,200

Журналисты попытались выяснить, откуда такая цена.

Пару недель назад мы удивлялись клубнике по 20 рублей за килограмм на Комаровском рынке. Оказалось, 20 рублей далеко не предел: на сайте «Fresh Комаровка» продают свежую клубнику почти по 80 рублей за килограмм.

В описании товара указано лишь то, что это отборная клубника из Армении (кстати, в Ереване сегодня до +13). Продают ее упаковками по 500 граммов.

Журналисты onliner.by позвонили в интернет-магазин узнать, почему клубника такая дорогая, — нас попросили написать на электронную почту руководству.

Кстати, самую дорогую клубнику на планете выращивает фермер из Японии Мичио Окуда, который занимается клубникой почти полвека. Он вывел сорт ягод, которые могут вырасти размером с куриное яйцо. Продаются такие ягоды, если перевести на наши деньги, примерно по 50 белорусских рублей за одну штуку, либо по 400 белорусских рублей за упаковку. Журналист, который попробовал ягоду (смотрите видео ниже), сказал, что это лучшая клубника, которую он ел в своей жизни.

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