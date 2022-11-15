закрыть
15 ноября 2022, вторник, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Громкое» завершение карьеры: в Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта

6
  • 15.11.2022, 13:14
  • 4,582
«Громкое» завершение карьеры: в Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу», - написал он.

Федоров отметил, что за свою «профессиональную» жизнь Трухин накопил весомый послужной список:

Трухин - давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого и Галины Данильченко. Он являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Также участвовал в незаконных «подвальных» сессиях горсовета.

При прежней власти Трухин был директором КП «Коммунальная собственность». Успел разворовать коммунальное имущество, поэтому с приходом Федорова был изгнан с должности.

С начала полномасштабного вторжения РФ стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП «Коммунальная собственность» и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко