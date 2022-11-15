«Громкое» завершение карьеры: в Мелитополе подорвали еще одного коллаборанта 6 15.11.2022, 13:14

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Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Мелитополе 15 ноября подорвали пособника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Взрыв в Мелитополе - громкое завершение карьеры пособника оккупантов Дмитрия Трухина, прямо у подъезда дома. В тяжелом состоянии коллаборант доставлен в больницу», - написал он.

Федоров отметил, что за свою «профессиональную» жизнь Трухин накопил весомый послужной список:

Трухин - давний поклонник гауляйтеров Мелитополя Евгения Балицкого и Галины Данильченко. Он являлся депутатом Мелитопольского городского совета 3-х созывов, в том числе от компартии и ОПЗЖ. Также участвовал в незаконных «подвальных» сессиях горсовета.

При прежней власти Трухин был директором КП «Коммунальная собственность». Успел разворовать коммунальное имущество, поэтому с приходом Федорова был изгнан с должности.

С начала полномасштабного вторжения РФ стал близким приспешником гауляйтеров и оккупантов. Вернулся в КП «Коммунальная собственность» и курировал незаконное распределение земли и имущества. Помогал в сборе денег для финансирования псевдореферендума россиян.

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